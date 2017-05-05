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Общество

Дипломантом фестиваля «Виват, Россия!» стал сотрудник островской колонии

В Острове прошел 22-ой творческий фестиваль солдатской песни «Виват, Россия!». Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

Фото пресс-службы УФСИН РФ по Псковской области

На суд жюри были представлены стихотворения, песни и композиции различных жанров военно-патриотической и гражданско-патриотической тематики. «Своими талантами со зрителями делились чтецы и солисты из воинских частей, дислоцированных на территории города и района, сотрудники силовых структур и ведомств», - рассказали в ведомстве.

Честь УФСИН по региону защищал начальник отряда отдела воспитательной работе с осужденными лейтенант внутренней службы Николай Ковалёв. По результатам жеребьевки он выступал первым и открывал концертную программу мероприятия. В его исполнении прозвучали музыкальные произведения «9 рота» и «Алешка», а также стихотворение М. Светлова «Итальянец».

По итогам конкурса сотрудник ИК-2 Николай Ковалёв был награжден дипломом I степени и памятным подарком. Как отметил сам конкурсант, он впервые принимал участие в данном фестивале и доволен результатом.

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