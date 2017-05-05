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Общество

На «Диско-лёд» приглашают псковичей 6 мая

6 мая в 22:00 в Ледовом дворце Пскова состоится массовое ночное катание «Диско-лёд». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

«Это не просто массовые катания на льду, это новый формат досуга и выходного дня: интересная программа, зажигательная музыка, призы, подарки и хорошее настроение ждет всех и каждого уже в следующую субботу. За музыкальной составляющей «льда» будет следить  Dj Infest, а также после мероприятия всех участников катания будет ждать фотоотчет», - говорится в анонсе.

Организаторами мероприятия выступили ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» (Ледовый дворец) и ведущие проекта «ДягилевРобин».

Вход со своими коньками – 260 рублей. «Готовьте свои коньки и хорошее настроение! Конечно же, для всех желающих будет работать прокат!» - пригласили псковичей.

Возрастное ограничение: 16+.

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