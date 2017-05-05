Выставка на деревьях откроется в Пскове в рамках фестиваля «Другое искусство»

13:46, 05 мая 2017, ПАИ

17 мая в 17:00 в рамках фестиваля «Другое искусство» на пешеходной части улицы Пушкина в Пскове откроется выставка под открытым небом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Художественные работы подопечных Псковского центра лечебной педагогики, выполненные в технике батик, будут отсканированы и распечатаны в большом формате на баннерной сетке. Произведения разместят прямо на деревьях. «Эта картинная галерея будет работать на протяжении всего фестиваля и еще некоторое время после его завершения. Вход на выставку будет свободным для всех желающих!» - рассказали организаторы.

Напомним, что все мероприятия, которые будут проходить в рамках фестиваля «Другое искусство» будут бесплатными для посещения.

Пригласительные билеты на концерты и спектакли появятся в кассе театра и БКЗ 5 мая в 18:00. Полную программу смотрите здесь.