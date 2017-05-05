Фильм «Пока фронт в обороне» покажет псковичам областная библиотека

12:35, 05 мая 2017, ПАИ

6 мая в 14:00 в конференц-зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (Псков, улица Профсоюзная, дом 2, 2 этаж) состоится очередное заседание киноклуба, на котором вниманию зрителей будет представлен художественный фильм «Пока фронт в обороне».

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, картина снята на киностудии «Ленфильм» в 1964 году режиссёром Юлием Файтом по мотивам рассказов Юрия Нагибина «Бой за высоту» и «Павлик». Писатель стал и автором сценария фильма.

События ленты разворачиваются на Волховском фронте в 1942 году: «Молодой политрук отдела контрпропаганды штаба дивизии Русанов рвется в настоящий бой с врагом. Оценив способности Русанова, начальство оправляет его на передовую для распространения контрпропаганды среди немцев. В часы затишья он проходит по несколько километров ради того, чтобы увидеть Катю, связистку соседнего участка фронта…»

В ролях: Виктор Авдюшко, Светлана Светличная, Владимир Костин, Григорий Аронов, Виталий Матвеев, Владислав Ковальков, Георгий Кулбуш, Лев Степанов, Мария Самойлова, Александр Демьяненко, Александр Анисимов, Игорь Косухин.

«Съемки этого фильма проходили в Милетово Псковского района, начались они в марте и продолжались пока не растаял снег», - отметили в библиотеке.

Продолжительность картины - 81 минута. Вход на киносеанс – свободный.