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Культура

Спектакль «Джеймс Понт» покажет на псковской сцене мастерская «Гвозди»

13 и 14 мая на малой сцене Псковского театра драмы состоится премьера спектакля для детей «Джеймс Понт: Операция «Золотой Нос». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

«Джеймс Понт» — это выпускной спектакль младшей группы детской театральной мастерской «Гвозди». Все роли в нем исполняют дети 8-13 лет. «В течение нескольких месяцев занятий юные студийцы принимали самое живое участие в работе над сценарием будущего спектакля, придумывали костюмы и сценографию. Зрителей ждёт увлекательная история о неотразимом агенте спецслужб, вступившем в схватку со злом, чтобы спасти человечество, - говорится в анонсе. - Приходите, если не боитесь!»

Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте.

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