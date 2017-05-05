Ввоз куриного остатка из Московской области запрещен в Себежском районе

18:23, 05 мая 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещен вывоз 20 тонн костного куриного остатка, произведенного предприятием ООО ПК «Фабрика Птицы» (Московская область). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Груз следовал из Московской области в Калининградскую. Однако не был доставлен в пункт назначения из-за разночтения в сопроводительных документах относительно отправителя и получателя.

Специалисты Россельхознадзора оформлен акт о возврате продукции.