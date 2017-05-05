Акция «Партизанская слава» с выставками, кинопоказом и книгообменом состоится в Пскове 9 мая

12:57, 05 мая 2017, ПАИ

Акцию «Партизанская слава» проведёт в Пскове 9 мая Централизованная библиотечная система города. Она пройдёт с 12:00 до 16:00 в Городском парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина на территории, прилегающей к Мемориалу «Память» (у камней), сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

В рамках мероприятия будет работать «открытый микрофон»: с 12:00 до 13:00 его темой будет «Уходили в поход партизаны», с 13600 до 14:00 - «Поэтические строки о войне», с 14:00 до 15:00 -«Мешок солдатский боевой». С 15:00 до 16:00 состоятся показ и обсуждение документального фильма «Партизанская сага».

В течение всей программы будут работать выставки книг «Помним. Любим. Гордимся» (инсталляция трёх томов книги «Солдаты Победы» из фондов библиотек), «Псковщина Партизанская», «Девочки и мальчики войны», а также экспозиция военной атрибутики «Эхо ушедшей войны…».

В это же время пройдёт буккроссинг (книгообмен) «Читайте вместе с нами».

Гости праздника также смогут поучаствовать в викторине «Дети – герои Великой Отечественной войны» и мастер-классах: «9 мая: открытка для ветерана» (по изготовлению поздравительной открытки), «Огни Победы» (по изготовлению звёзд из бумаги), «Голубь мира, голубь Победы!» (по изготовлению голубей из бумаги).

Добавим, что акция «Партизанская слава» приурочена к Дню Победы и 50-летию награждения Псковской области орденом Ленина «за активное участие и мужество, проявленное трудящимися в партизанском движении против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в развитии народного хозяйства».