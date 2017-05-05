0
15:08
#БегусПсковом
14:41
Более 70 тысяч сеянцев хвойных деревьев высадят в Псковской области в мае
14:31
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках
13:04
На «Диско-лёд» приглашают псковичей 6 мая
13:02
Андрей Турчак встретился с мэром Риги Нилом Ушаковым
11:59
«Комсомолка» отвезёт псковичей в два жилых комплекса
11:14
«Воздух-джаз» и гала-концерт пройдут на фестивале «Другое искусство» в Пскове
Еще новости
Общество

Акция «Партизанская слава» с выставками, кинопоказом и книгообменом состоится в Пскове 9 мая

Акцию «Партизанская слава» проведёт в Пскове 9 мая Централизованная библиотечная система города. Она пройдёт с 12:00 до 16:00 в Городском парке культуры и отдыха имени  А. С. Пушкина  на территории, прилегающей к Мемориалу «Память» (у камней), сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

В рамках мероприятия будет работать «открытый микрофон»: с 12:00 до 13:00 его темой будет «Уходили в поход партизаны», с 13600 до 14:00 -  «Поэтические строки о войне», с 14:00 до 15:00 -«Мешок солдатский боевой». С 15:00 до 16:00 состоятся показ и   обсуждение документального фильма «Партизанская сага».

В течение всей программы  будут работать выставки книг  «Помним. Любим. Гордимся»  (инсталляция трёх томов книги «Солдаты Победы» из фондов библиотек), «Псковщина Партизанская», «Девочки и мальчики войны», а также экспозиция военной атрибутики «Эхо ушедшей войны…».

В это же время пройдёт буккроссинг (книгообмен) «Читайте вместе с нами».

Гости праздника также смогут поучаствовать в викторине «Дети – герои Великой Отечественной войны» и  мастер-классах: «9 мая: открытка для ветерана» (по  изготовлению поздравительной открытки), «Огни  Победы» (по изготовлению звёзд из бумаги), «Голубь мира, голубь Победы!» (по изготовлению голубей из бумаги).

Добавим, что акция «Партизанская слава» приурочена к Дню Победы и 50-летию награждения Псковской области орденом Ленина «за активное участие и мужество, проявленное трудящимися в партизанском движении против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в развитии народного хозяйства».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 70 тысяч сеянцев хвойных деревьев высадят в Псковской области в мае
05 мая 2017
Более 70 тысяч сеянцев хвойных деревьев высадят в Псковской области в мае
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках
05 мая 2017
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках
На «Диско-лёд» приглашают псковичей 6 мая
05 мая 2017
На «Диско-лёд» приглашают псковичей 6 мая
Андрей Турчак встретился с мэром Риги Нилом Ушаковым
05 мая 2017
Андрей Турчак встретился с мэром Риги Нилом Ушаковым 3
«Комсомолка» отвезёт псковичей в два жилых комплекса
05 мая 2017
«Комсомолка» отвезёт псковичей в два жилых комплекса 3
«Воздух-джаз» и гала-концерт пройдут на фестивале «Другое искусство» в Пскове
05 мая 2017
«Воздух-джаз» и гала-концерт пройдут на фестивале «Другое искусство» в Пскове
Компания «ДСК» объявила уникальную акцию
05 мая 2017
Компания «ДСК» объявила уникальную акцию 1
Иеромонах Фома назначен викарным епископом Псковской епархии
05 мая 2017
Иеромонах Фома назначен викарным епископом Псковской епархии

Идет загрузка...