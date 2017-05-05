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Общество

Делегация Псковской области возложила цветы к памятнику русским воинам, погибшим в годы Северной войны

Губернатор Псковской области Андрей Турчак и другие члены официальной делегации, которые находятся  5 мая с традиционным официальным визитом в Риге (Латвия), почтили память русских воинов, погибших во время Северной войны 1700 — 1721 годов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, делегаты принесли цветы и венки к памятному знаку на месте героической гибели 400 русских воинов 10 июля 1701 года. Шестиметровый монумент из финского красного гранита, напоминающий православную часовню, был создан и открыт в 1891 году на острове Луцавсала.

Напомним, делегация Псковской области во главе с губернатором Псковской области Андреем Турчаком находится в Латвии, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В составе делегации заместитель губернатора Сергей Перников, начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян и глава города Пскова Иван Цецерский.

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