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Общество

Торжественное построение личного состава прошло в псковском управлении МЧС в преддверии Дня Победы

В преддверии Дня Победы, 5 мая, в ГУ МЧС России по Псковской области состоялось торжественное построение личного состава. На нем присутствовали руководство, сотрудники и работники подчинённых подразделений, представители ветеранской организации, регионального отделения «Россоюзспас». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Фото 60.mchs.gov.ru

Под звуки «Встречного марша» было внесено Знамя Главного управления, после чего торжественное мероприятие было объявлено открытым.

Фото 60.mchs.gov.ru

С приветственным словом выступил начальник управления генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов. «Память о подвиге наших ветеранов, всех тех, кто преданно защищал Родину, шел к победе с оружием в руках или приближал её самоотверженным трудом в тылу, всегда будет жить в наших сердцах. Мы преклоняем головы перед подвигом миллионов солдат, павших на полях великих сражений, и чтим тех, кто, выжив в войне с фашизмом, вернулся к строительству новой жизни! Продолжателями славных традиций ветеранов в Главном управлении МЧС России по Псковской области являются пожарные, спасатели, добровольцы, которые ежедневно вступают в борьбу за человеческие жизни и материальные ценности при чрезвычайных ситуациях различного характера», - сказал он.

Фото 60.mchs.gov.ru

В свою очередь председатель Совета ветеранской организации Главного управления МЧС России по Псковской области Александр Тёркин, выступая перед собравшимися, отметил, что все меньше остается среди живых непосредственных участников тех событий.

Отличившиеся сотрудники Главного управления и ветераны пожарной охраны получили награды и почетные грамоты.

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