У братского захоронения в Островском районе состоялся интернациональный митинг

13:55, 05 мая 2017, ПАИ

На месте братского захоронения в деревне Сигорицы Островского района прошел интернациональный митинг, посвященный 72-ой годовщине Великой Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, здесь собрались сотрудники полиции, члены Общественного совета при ведомстве, представители национальных диаспор, проживающих на территории региона, областной и районной администраций, курсанты, студенты, школьники.

«Тут под белым обелиском покоятся боле 140 красноармейцев. Среди них уроженец горной Чечни Заудин Ахматханов и его боевой товарищ - ярославский парень Кузьма Козуб. Этим двум партизанам было чуть больше двадцати, когда они погибли в бою с немецко-фашистскими захватчиками», - напомнили в УМВД.

Ветеранам Великой Отечественной войны вручили памятные подарки и цветы. В одной колонне русские и чеченские дети возложили цветы к обелиску героев.

«Важно, чтобы эти события не стирались из памяти потомков. Это была победа всего советского народа. Далась она тяжелой ценой. Будем помнить об этом. И не допустим принижения подвига наших братьев, отцов и дедов!» - подчеркнул член Общественного совета при УМВД России по Псковской области, председатель Центра Чеченской культуры «Барт» Саид Дукаев.

В завершение мероприятия военнослужащие Островского военного гарнизона, кадеты и юнармейцы прошли торжественным маршем. Прогремел воинский салют.