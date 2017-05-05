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Общество

Проект Полистовского заповедника победил в конкурсе Союза охраны психического здоровья

Проект Полистовского заповедника «Деревня добротой богата» стал победителем ежегодного Общероссийского конкурса профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение», проводимого Союзом охраны психического здоровья с 2015 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

В этом году в конкурсе приняли участие 1 034 государственных, муниципальных и негосударственных российских организации различных организационно-правовых форм, предоставляющих услуги детям и подросткам в сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта и физической культуры, социальной защиты из 77 регионов Российской Федерации. 

Полистовский заповедник представил на конкурс проект «Деревня добротой богата», направленный на укрепление психического здоровья детей и людей старшего поколения через знакомство, сохранение и передачу нематериального наследия русской деревни. В рамках проекта планируется проведение эколого-этнографических мероприятий, организованных людьми старшего поколения и волонтерами, в основе которых будут традиции деревенских праздников, народных игр, фольклора и ремёсел. 

Реализация данного проекта продолжит инициативу по созданию Клуба Друзей Полистовского заповедника, которая также была поддержал Союзом охраны психического здоровья в 2015 году.

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