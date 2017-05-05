Останки советских воинов перезахоронили в канун Дня Победы в Себежском районе

14:12, 05 мая 2017, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова вместе с земляками-жителями Себежского района приняла участие в траурной церемонии перезахоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Останки советских солдат нашли поисковые отряды «Забытый батальон» (Себежский район) и «Обелиск» (республика Башкортостан) в ходе Всероссийской «Вахты памяти - 2017», проходившей в Себежском районе.

Спустя 72 года после окончания Великой Отечественной войны упокоение в братской могиле в деревне Заситино нашли восемь советских воинов. Имена пяти из них навсегда останутся неизвестными – поисковики не смогли идентифицировать останки. Имена троих военнослужащих удалось установить: это сержант П. Е. Мещанкин, красноармейцы Г. П. Шабуров и П. Н. Потапов.

В ходе траурного митинга, на котором присутствовали первый заместитель начальника управления образования Псковской области Геннадий Барышников, глава Себежского района Леонид Курсенков, ветераны, духовенство, поисковики, представители трудовых коллективов района и школьники, прозвучали слова благодарности воинам, отстоявшим свободу и независимость Родины на фронтах Великой Отечественной войны.