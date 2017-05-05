76% россиян собрались отмечать День Победы

22:31, 05 мая 2017, ПАИ

Праздновать День Победы 9 мая в нынешнем году собираются 76% россиян - это самый высокий показатель с 2000 года (67%). Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные «Левада-Центра».

Чаще других так отвечают руководители и управленцы (84%), специалисты (81%) рабочие (78%), и в целом мужчины (78%), россияне со средним образованием (79%), с невысоким потребительским статусом (75%) и проживающие в городах с населением 100-500 тысяч человек (82%).

Опрос был проведен с 21 по 24 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.