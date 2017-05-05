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Общество

Виктор Остренко: Наш священный долг и обязанность нести память о подвиге советского солдата

«В канун 9 мая мы не только празднуем Великий праздник – День Победы, но и вспоминаем ушедших бойцов. Наш священный долг и обязанность – нести память о подвиге советского солдата», - сказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, выступая на траурном митинге у воинского захоронения в деревне Сигорицы Островского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото sobranie.pskov.ru

Стоя у мемориала, вице-спикер прочитал стихотворение Владимира Высоцкого «На братских могилах не ставят крестов».

Памятный обелиск в Сигорицах был установлен в 1965 году в честь двух друзей – Кузьмы Козубы родом из Ярославской области и Заудина Ахматханова из Итумкалинского района Чечни. Они служили в рядах Красной Армии, оказались в партизанском отряде Псковской области и погибли в 1943 году. В Сигорицы тела солдат были перенесены из села Владимирец. Позднее на этом месте возникло братское захоронение. Сейчас в могиле покоятся останки 143 красноармейцев, включая Героя Советского Союза Абрама Шарыпова.

Семь лет назад шефство над интернациональным братским захоронением взяла псковская чеченская диаспора. С тех пор каждый год в канун Дня Победы у мемориала проходит траурный митинг, а память советских воинов чтят по православному и мусульманскому обычаям.

Фото sobranie.pskov.ru

«Это достойный пример для подражания», - охарактеризовал инициативу чеченской диаспоры Виктор Остренко. Заместитель председателя регионального парламента отметил, что воинские захоронения, находящиеся в отдалении от городов и центральных усадеб, требуют особого внимания. «Благоустройство и содержание таких захоронений, по большому счёту, даже не задача сельских поселений, на которые возложены эти полномочия, а гражданская позиция самого общества», - высказал мнение Виктор Остренко.

Он отметил, что опыт, продемонстрированный чеченской диаспорой, будет масштабирован в рамках проекта «Волонтёры Победы» – Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов присоединился к этому всероссийскому общественному движению. Виктор Остренко предложил всем неравнодушным гражданам подключиться к инициативе и взять шефство над отдалёнными воинскими захоронениями Псковской области.

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