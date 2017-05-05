Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках

14:31, 05 мая 2017, ПАИ

Спортивным директором 22-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках стал президент польской ассоциации воздухоплавателей Витольд Филюс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Витольд Филюс – один из самых именитых спортсменов-аэронавтов. Свой путь в этом спорте он начал в 1996 году, в 1997 году принял участие в национальном чемпионате. С тех пор он шесть раз становился чемпионом Польши, дважды завоевал серебряную медаль в соревнованиях Кубка Европы, имеет множество престижных международных наград. Кроме того, Витольд Филюс стал первым польским пилотом, который зимой поднялся в небо над Татрами.

За выдающиеся спортивные успехи имя Витольда Филюса занесено на мемориальную доску Аллеи звезд спорта, которая находится в польском Владиславове. Он стал первым среди пилотов-аэронавтов, который был удостоен такой чести.

Витольд Филюс возглавляет Польскую ассоциацию воздухоплавания. Его сын Томаш Филюс тоже пошел по стопам отца. Он участвовал в Кубке юниоров во Франции, является двукратным чемпионом Польши, выступал на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках в 2014 и 2015 годах.

Напомним, что 22-я Международная встреча воздухоплавателей состоится в Великих Луках с 11 по 16 июня. В рамках мероприятия пройдут спортивные соревнования за 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й Кубок города Великие Луки. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром».