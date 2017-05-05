В связи с Днём Победы в Великих Луках закроют для транспорта часть города

16:44, 05 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, будет прекращено движение транспортных средств по некоторым улицам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Так, 9 мая с 6:00 и до окончания праздничных мероприятий проезд закроют к мемориальному комплексу и к городскому парку культуры и отдыха.

С 8:00 до 12:00 и с 17:00 до 22:40 будет прекращено движение по улице Некрасова (от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта, от площади Ленина до улицы Пушкина) для проведения праздничных мероприятий. В качестве объездов определены улица Пушкина, проспект Ленина, улица Карла Либкнехта. Объезд для общественного транспорта будет осуществляться по улице Пионерской с 17:00.

Кроме того, 9 мая дорогу перекроют с 9:30 до окончания праздничного шествия по проспекту Ленина (от улицы Лизы Чайкиной до площади Калинина по согласованию), по улице Некрасова (от здания суда до улицы Толстого), по улице Лизы Чайкиной (от проспекта Ленина до улицы Садовой), по улице Розы Люксембург (от улицы Лизы Чайкиной до набережной Александра Матросова). Перекрытые пути можно будет объехать по проспекту Гагарина, улицам Дьяконова, Ботвина, Холмская, Ставского, Винатовского.

Также проезд будет закрыт по улице Пионерской (от улицы Либкнехта до проспекта Ленина). С 21:30 до 22:40 перекроют проспект Ленина (от улицы Некрасова до улицы Лизы Чайкиной), который можно будет объехать по проспекту Гагарина, улицам Дьяконова, Ботвина, Холмская, Ставского, Винатовского.

Кроме того, 8 мая с 18:00 до 9 мая до 22:40 по проспекту Ленина - от дома №22 до площади Ленина - будет прекращена парковка и стоянка транспортных средств.

9 мая с 6:00 до окончания праздничного шествия по проспекту Ленина (от площади Калинина до улицы Лизы Чайкиной) парковка будет запрещена по улице Лизы Чайкиной до улицы Садовой, от улицы Розы Люксембург, по улице Лизы Чайкиной до набережной Александра Матросова, от улицы Розы Люксембург до проспекта Ленина, от проспекта Ленина по улице Некрасова до улицы Карла Либкнехта, от площади Ленина до улицы Пушкина.