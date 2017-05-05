Более 70 тысяч сеянцев хвойных деревьев высадят в Псковской области в мае

14:41, 05 мая 2017, ПАИ

Более 70 тыс. сеянцев хвойных пород деревьев планируется высадить в Псковской области в рамках экологической акции «Всероссийский день посадки леса», которая будет идти до конца мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственный комитет региона по природопользованию и охране окружающей среды.

Новые деревья будут высажены на участках для заготовки дров и строительных материалов для населения в Печорском, Великолукском, Гдовском, Опочецком, Пушкиногорском, Красногородском, Плюсском, Порховском и Стругокрасненском районах.

Для посадки используют сеянцы из лесных питомников Псковской области. Их высота не превышает 12 см, благодаря чему облегчается процесс перевозки и посадки ростков.

В восстановлении региональных лесов принимают участие сотрудники Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды, лесничеств и школьники — члены школьных лесничеств.