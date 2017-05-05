Сотрудники прокуратуры облагородили памятник погибшим воинам в Псковском районе

17:01, 05 мая 2017, ПАИ

Накануне 9 мая сотрудники прокуратуры Псковского района провели уборку обелиска - памятника погибшим во время Великой Отечественной войны, расположенного вблизи Свято-Духовского храма на территории Середкинской волости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры не только привели в порядок прилегающую территорию, но и покрасили мемориал, на котором написаны имена 200 павших воинов.

«В настоящий момент обелиск - памятник погибшим советским воинам во время Великой Отечественной войны благоустроен и подготовлен к празднованию 72 годовщины Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками», - заключили в ведомстве.