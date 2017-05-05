Торжественно-траурные митинги прошли в Пскове накануне Дня Победы

16:08, 05 мая 2017, ПАИ

Накануне Дня Победы, 5 мая, в Пскове в местах массовых захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, братских кладбищах и памятных знаках прошли торжественно-траурные митинги и заупокойные литии. Одновременно в 19 точках города в 11:00 и 12:30 псковичи почтили память погибших минутой молчания, возложили гирлянды и цветы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Крестах на торжественной церемонии возложения гирлянды воинской славы и цветов к братской могиле 65 тысяч советских военнопленных, погибших в фашистском концлагере, присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, учащиеся средней школы №13, воспитанники центра «Патриот», студенты Государственного университета сервиса и экономики, представители ветеранских организаций. От имени органов городской власти выступил и. п. главы Пскова Сергей Гаврилов: «Традиционно мы собираемся здесь, чтобы почтить память тех, кто сложил головы для того, чтобы мы с вами жили. Наверное, каждая семья в нашей стране потеряла в Великой Отечественной войне кого-либо из близких, мы должны помнить, чтить и хранить в памяти их доблестный, героический подвиг». От лица администрации города цветы возложил председатель комитета по ГО и ЧС Владимир Воробьёв.

В торжественном митинге на братском кладбище советских воинов, погибших при освобождении города - Малом Крестовском захоронении приняли участие ветераны, жители города, учащиеся 13-й школы, сельскохозяйственного техникума, воспитанники центра «Патриот» и детских дошкольных учреждений. Заместитель главы Пскова Владимир Воробьёв отметил: «Есть события, которые не забываются. Сегодня долг и совесть велят нам поклониться всем, кто погиб на полях сражений, и сказать спасибо тем, кто жив, - нашим славным ветеранам, за подвиг, который они совершили ради нас». Вместе со всеми цветы возложили депутат Псковской городской Думы Олег Смирнов и председатель комитета по социально-экономическому развитию администрации города Марк Степаненков.

На Большом Крестовском захоронении к ветеранам, горожанам и учащимся школы № 18 обратился заместитель главы Пскова Игорь Сиротин: «Наша задача – не допустить, чтобы чума фашизма повторилась. Будем помнить подвиг наших отцов, дедов и прадедов». В мероприятии также принял участие начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрей Сукманов.

Сегодня в Крестах также состоялась торжественная церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятному знаку летчикам - первым Героям Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, младшим лейтенантам Степану Здоровцеву и Петру Харитонову.

У Памятного знака освободителям города Пскова «Танк Т-34» на площади Героев-десантников приняли участие жители города, учащиеся псковских общеобразовательных школ №1 и №11, воспитанники центра «Патриот». Депутат городской Думы Дмитрий Барабанов обратился к школьникам:«Осознание необходимости чтить память погибших приходит с возрастом. Благодаря доблести, мужеству и веры советского народа в нас с вами, мы имеем право на жизнь. Пусть в нашей с вами жизни не будет ни войны, ни голода, ни потери родителей». В свою очередь начальник отдела геоинформационного обеспечения и геодезических работ администрации Пскова Андрей Изюмов подчеркнул: «День Победы навсегда останется в памяти поколений знаком великого народного подвига и спасения мира».

На митинге у бюста Герою Советского Союза Василию Маргелову (школа № 18) участвовали депутат ПГД Евгений Самуйлов, учащиеся образовательного учреждения, воины-десантники, советник главы администрации города Владимир Михайлов.

Память погибших почтили сегодня и в Сквере Павших борцов. На церемониал собрались ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся школ №2 и № 15, воспитанники центра «Патриот», студенты ПсковГУ, горожане. От муниципалитета на митинге присутствовали заместитель главы администрации Пскова Татьяна Иванова и депутаты городской Думы Григорий Турчин и Виктор Рулёв.

У памятного знака работникам Псковского льнокомбината, погибшим в годы Великой Отечественной войны, ветеранов и участников митинга с 72-ой годовщиной Великой Победы поздравил депутат ПГД Григорий Стороненков. Он отметил, что «вместе с этим днем все дальше в историю уходит целая эпоха - эпоха, в которую жили от победы к победе и самоотверженно любили свою Родину». В мероприятии принял участие начальник Управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев.

В сквере у Дома офицеров на Мемориальном комплексе псковичам и воинам псковского гарнизона, погибшим во второй половине XX века при выполнении боевых задач, от городских властей и депутатского корпуса в митинге вместе с ветеранами, школьниками и горожанами участвовали депутат ПГД Евгения Иванова и начальник Управления культуры администрации города Юрий Мартынов.

В торжественном возложении цветов к мемориалу памяти жертвам фашизма на территории школы № 7, где находилось здание лазарета концлагеря в Пскове, приняли участие депутат ПГД Валерий Лесников, заместитель главы администрации Пскова Мария Михайлова, учащиеся и учителя коррекционной школы № 7.

У братской могилы 30 тысячам жертв немецко-фашистских захватчиков на Мироносицком кладбище на митинг собрались учащиеся школы № 4, профтехучилища № 14, военнослужащие, депутат ПГД Илья Комиссаров, заместитель главы администрации Пскова Светлана Исекеева, представитель Общероссийского Народного фронта Сергей Елизаров.

На Братском кладбище воинов Советской Армии цветы возложили школьники из общеобразовательных учреждений №№ 8, 10, 19, 23, 24, ППК, студенты профтехучилища № 2, воспитанники Центра «Патриот, военнослужащие, депутат ПГД Ольга Фёдорова.

В торжественных мероприятиях у бюста Героя Советского Союза Семёна Байкова приняла участие депутат ПГД Любовь Николаева. Отметим, на этом и ещё четырёх митингах организацию и проведение церемониала взяли на себя школьники в рамках программы патриотического воспитания.

К памятному знаку на месте концлагеря «Шталаг-372» в возложении цветов участвовала депутат ПГД Елена Полонская.

Кроме того, 5 мая траурные мероприятия прошли на Братском захоронении на территории бывшего кожевенного завода, у памятника первым жертвам фашистской оккупации Пскова в 1941 году и в других памятных местах Пскова.