0
11:12
Игорь Потапов о деле экс-главврача детской областной больницы: Нарушения были выявлены в ходе проверки комитета
10:31
В Пскове на Коммунальной в ДТП попали 2 автобуса, КАМАЗ и легковой автомобиль
19:05
В Пустошке при разгрузке грузовика с баллонами загорелся газ, один человек пострадал
17:34
В Псковском районе мужчина выстрелил в соседа по даче из-за ссоры
09:00
Три дома на Запсковье остались без холодной воды из-за аварии
12:53
У раллийного гонщика за неделю до соревнований в Псковской области угнали сразу 2 машины
14:34
Агентство недвижимости вновь предлагает псковичам поучаствовать в сомнительной схеме покупки квартир
Еще новости
Происшествия

Великолучанка предстанет перед судом за кражу планшета из салона красоты

В Великих Луках завершено расследование  уголовного дела в отношении безработной, ранее судимой женщины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Установлено, что в августе 2016 года эта 36-летняя горожанка зашла в салон красоты, расположенный на улице Первомайской, и попросила у администратора стакан воды. Затем посетительница воспользовалась отсутствием людей в зале и совершила кражу планшета стоимостью более 30 тысяч  рублей, который в скором времени продала.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции  задержали подозреваемую. В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с действующим законодательством подсудимой может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Игорь Потапов о деле экс-главврача детской областной больницы: Нарушения были выявлены в ходе проверки комитета
05 мая 2017
Игорь Потапов о деле экс-главврача детской областной больницы: Нарушения были выявлены в ходе проверки комитета 2
В Пскове на Коммунальной в ДТП попали 2 автобуса, КАМАЗ и легковой автомобиль
05 мая 2017
В Пскове на Коммунальной в ДТП попали 2 автобуса, КАМАЗ и легковой автомобиль
В Пустошке при разгрузке грузовика с баллонами загорелся газ, один человек пострадал
04 мая 2017
В Пустошке при разгрузке грузовика с баллонами загорелся газ, один человек пострадал 2
В Псковском районе мужчина выстрелил в соседа по даче из-за ссоры
04 мая 2017
В Псковском районе мужчина выстрелил в соседа по даче из-за ссоры
Три дома на Запсковье остались без холодной воды из-за аварии
04 мая 2017
Три дома на Запсковье остались без холодной воды из-за аварии
У раллийного гонщика за неделю до соревнований в Псковской области угнали сразу 2 машины
03 мая 2017
У раллийного гонщика за неделю до соревнований в Псковской области угнали сразу 2 машины
Агентство недвижимости вновь предлагает псковичам поучаствовать в сомнительной схеме покупки квартир
02 мая 2017
Агентство недвижимости вновь предлагает псковичам поучаствовать в сомнительной схеме покупки квартир 11
Пятилетний мальчик, пострадавший при пожаре в Дновском районе, умер после нескольких месяцев комы
01 мая 2017
Пятилетний мальчик, пострадавший при пожаре в Дновском районе, умер после нескольких месяцев комы

Идет загрузка...