Великолучанка предстанет перед судом за кражу планшета из салона красоты

15:31, 05 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках завершено расследование уголовного дела в отношении безработной, ранее судимой женщины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Установлено, что в августе 2016 года эта 36-летняя горожанка зашла в салон красоты, расположенный на улице Первомайской, и попросила у администратора стакан воды. Затем посетительница воспользовалась отсутствием людей в зале и совершила кражу планшета стоимостью более 30 тысяч рублей, который в скором времени продала.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с действующим законодательством подсудимой может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.