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#БегусПсковом
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Общество

Псковичей приглашают к участию в акции «Бессмертный полк» 9 мая

9 мая в Пскове в ходе праздничного парада войск Псковского гарнизона и шествия ветеранов, который начнется в 10:00, пройдет акция «Бессмертный полк». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Колонны «Бессмертного полка» будут формироваться за областным центром семьи и на дорожке между кинотеатром «Октябрь» и входом в Кремль. От площади Ленина они пройдут через Октябрьский проспект к Зелёному театру.

Принять участие в акции могут все желающие. Уточнить информацию о предстоящем мероприятии можно у по телефонам 8 (8112) 56-20-38,  8 911 369-50-31 (координатор Екатерина Родина), по электронной почте bessm.polk@mail.ru, в группе «ВКонтакте». Дополнительная информация - на сайте память60.рф.

Напомним, 9 мая 2016 года по улицам Пскова с фотографиями своих родственников, прошедших войну, шли школьники города, воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот», студенты Псковского государственного университета, псковичи всех возрастов. С портретами героев своих семей в колонну полка встали губернатор Андрей Турчак и глава Пскова Иван Цецерский.

Одновременно около 140 воспитанников Центра «Патриот» пронесли «Солдатский платок». Панно представляло собой сшитые вместе лоскутки ткани, на которых вышиты имена участников Великой Отечественной войны, их воинские звания, профессии или должности в военное время, годы жизни. Длина платка составила около 80 метров. В этом году акция «Солдатский платок» повторится.

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