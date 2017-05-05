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#БегусПсковом
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Общество

Рыбоохранные рейды начались на территории Полистовского заповедника

В период весеннего нереста рыбы сотрудники Полистовского заповедника совместно с представителями рыбоохраны по Псковской области и сотрудниками полиции Бежаницкого района провели первые рейды по охране водных биологических ресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото Полистовского заповедника

В рамках рейда было организовано комплексное обследование акватории и береговой линии озёр Полисто и Цевло, а также прилегающих к ним рек: Странница, Плавница, и Цевла. В ходе контрольно-надзорных мероприятий к административной ответственности был привлечён один правонарушитель за использование в водоохранной зоне незаконных орудий лова. Также специалисты провели три беседы с промысловиками о правилах поведения на водоёмах.

Фото Полистовского заповедника

«Совместные рейды направлены на привлечение внимания населения к проблеме браконьерства. В период нереста рыбы полностью запрещена какая-либо деятельность на реках и озёрах, в том числе передвижение на моторных лодках и использование ловушек всех типов, - отметили в Полистовском заповеднике. - Благодаря регулярным совместным рейдам количество правонарушений по сравнению с прошлым годом существенно снизилось».

Фото Полистовского заповедника

Межведомственное взаимодействие по выявлению нарушений правил рыболовства на территории заповедника будет продолжаться до середины июня.

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