Рыбоохранные рейды начались на территории Полистовского заповедника

17:39, 05 мая 2017, ПАИ

В период весеннего нереста рыбы сотрудники Полистовского заповедника совместно с представителями рыбоохраны по Псковской области и сотрудниками полиции Бежаницкого района провели первые рейды по охране водных биологических ресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

В рамках рейда было организовано комплексное обследование акватории и береговой линии озёр Полисто и Цевло, а также прилегающих к ним рек: Странница, Плавница, и Цевла. В ходе контрольно-надзорных мероприятий к административной ответственности был привлечён один правонарушитель за использование в водоохранной зоне незаконных орудий лова. Также специалисты провели три беседы с промысловиками о правилах поведения на водоёмах.

«Совместные рейды направлены на привлечение внимания населения к проблеме браконьерства. В период нереста рыбы полностью запрещена какая-либо деятельность на реках и озёрах, в том числе передвижение на моторных лодках и использование ловушек всех типов, - отметили в Полистовском заповеднике. - Благодаря регулярным совместным рейдам количество правонарушений по сравнению с прошлым годом существенно снизилось».

Межведомственное взаимодействие по выявлению нарушений правил рыболовства на территории заповедника будет продолжаться до середины июня.