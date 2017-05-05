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Общество

Великолукский свинокомплекс вошел в ТОП-20 крупнейших производителей комбикормов в России

Великолукский свинокомплекс вошел во второй Федеральный рейтинг крупнейших производителей комбикормов России, составленный «Агроинвестором». Свинокомплекс занимает 16-ю позицию с оценочным объемом производства 340 тыс. тонн кормов. Об этом сообщается на сайте издания.

Составители рейтинга отмечают, что комбикормовый завод холдинга был запущен в третьем квартале 2012 года, тогда его мощность составляла 150 тыс. тонн в год. Производство свинины, по данным Национального союза свиноводов, увеличилось с 28 тыс. тонн в 2013 году до 131 тыс. тонн в прошлом — это пятый результат по стране.

Согласно информации Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области, за первое полугодие 2016 года комбикормовый завод Великолукского мясокомбината произвел 170 тыс. тонн кормов — на 56 тыс. тонн больше, чем в аналогичный период 2015-го. Таким образом, годовой объем мог составить минимум 340 тыс. тонн, учитывая, что производство свинины в первом полугодии было на уровне 60,3 тыс. тонн.

Всего в рейтинг вошли 20 компаний, в сумме у которых 56 комбикормовых площадок. Вместе в 2016 году они произвели около 12,6 млн тонн продукции — почти 49% всего объема комбикормов в стране, составившего 25,8 млн тонн.

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