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Общество

День Победы в «Псковэнерго» встречают концертами хора коллектива

В начале мая в филиале ПАО МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» традиционно проходят торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

Для сотрудников предприятия и ветеранов войны и труда, работавших после войны в псковской энергосистеме, в Пскове и Великих Луках были организованы праздничные концерты вокально-хорового коллектива «Псковэнерго» «Вдохновение». В новой праздничной программе - литературно-музыкальная композиция, где прозвучали песни военной тематики в исполнении работников предприятия.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

5 мая в центральном офисе энергокомпании в Пскове трудовой коллектив приветствовал директор «Псковэнерго» Константин Михайлов. Он поздравил собравшихся с Днем Победы и поблагодарил ветеранов за их ратный и трудовой подвиг.

После окончания праздничного концерта сотрудники энергокомпании вместе ветераном Великой Отечественной войны, основателем диспетчерской службы Псковских электрических сетей Генрихом Павловичем Татарниковым возложили цветы к мемориалу у могилы Неизвестного солдата и к памятнику над братским захоронением воинов Советской Армии в районе Крестов Пскова.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

Напомним также, что ранее работники «Псковэнерго» провели весеннюю уборку и благоустройство ряда воинских захоронений, а также памятного знака на месте сожженной фашистами деревни Белевица, который в 2014 году установили сотрудники Западных электрических сетей «Псковэнерго». Деревня находилась на берегу реки Великой, на границе Пустошкинского и Себежского районов.

Памятный знак - специально подобранный 7-тонный камень, по форме напоминающий деревенский дом, энергетики установили в лесу, вблизи охранной зоны ВЛ 35 кВ «Алольская-1». Место было выбрано после консультаций с местным жителем Александром Козловым, который до войны маленьким мальчиком посещал деревню Белевица.

В компании добавили, что накануне Дня Победы 26 сотрудникам «Псковэнерго», которые являются ветеранами войны, тружениками тыла или малолетними узниками, была выплачена единовременная материальная помощь и организованы поздравления пожилых людей на дому.

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