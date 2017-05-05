0
21:18
Более 50 человек примут участие в Международных гонках внедорожников в Новоржевском районе
17:55
12-17 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 мая
17:11
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили фотосессию в купальниках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:22
Псковичей приглашают к участию в акции «Бессмертный полк» 9 мая
16:15
Великолукский свинокомплекс вошел в ТОП-20 крупнейших производителей комбикормов в России
16:08
Торжественно-траурные митинги прошли в Пскове накануне Дня Победы
15:08
#БегусПсковом
Еще новости
Общество

Останки командира Тагаева накануне 9 мая захоронят в братской могиле в Чертовой Горе

В братскую могилу в деревне Чертова Гора Пушкиногорского района захоронят останки советского воина Турдиназара Тагаева, найденного в ходе поисковой экспедиции в июле 2015 года. Торжественная церемония состоится 8 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото pskov.ru

Останки красноармейца были обнаружены в районе местным поисковым отрядом «Безымянный». При солдате были найдены две номерные медали «За Отвагу». По ним в центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации удалось установить имя погибшего. Им оказался Турдиназар (Турдыназар) Тагаев из Таджикской ССР. Он был гвардии старшим сержантом, командовал отделением 4-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 68-го гвардейского стрелкового полка 23-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й Ударной армии 2-го Прибалтийского фронта.

Турдиназар Тагаев погиб в бою 23 июня 1944 года в десяти километрах северо-западнее села Михайловское Пушкиногорского района. Посмертно он был награжден двумя медалями «За отвагу», орденом Славы 3-й степени и орденом Отечественной войны 2-й степени.

На братской могиле в Чертовой Горе погребены около 3,6 тыс. человек и захоронения продолжаются до сих пор. Памятник установлен в 1965 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 50 человек примут участие в Международных гонках внедорожников в Новоржевском районе
05 мая 2017
Более 50 человек примут участие в Международных гонках внедорожников в Новоржевском районе
12-17 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 мая
05 мая 2017
12-17 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 мая
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили фотосессию в купальниках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
05 мая 2017
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили фотосессию в купальниках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковичей приглашают к участию в акции «Бессмертный полк» 9 мая
05 мая 2017
Псковичей приглашают к участию в акции «Бессмертный полк» 9 мая
Великолукский свинокомплекс вошел в ТОП-20 крупнейших производителей комбикормов в России
05 мая 2017
Великолукский свинокомплекс вошел в ТОП-20 крупнейших производителей комбикормов в России
Торжественно-траурные митинги прошли в Пскове накануне Дня Победы
05 мая 2017
Торжественно-траурные митинги прошли в Пскове накануне Дня Победы
Более 70 тысяч сеянцев хвойных деревьев высадят в Псковской области в мае
05 мая 2017
Более 70 тысяч сеянцев хвойных деревьев высадят в Псковской области в мае
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках
05 мая 2017
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках

Идет загрузка...