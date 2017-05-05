Останки командира Тагаева накануне 9 мая захоронят в братской могиле в Чертовой Горе

18:26, 05 мая 2017, ПАИ

В братскую могилу в деревне Чертова Гора Пушкиногорского района захоронят останки советского воина Турдиназара Тагаева, найденного в ходе поисковой экспедиции в июле 2015 года. Торжественная церемония состоится 8 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Останки красноармейца были обнаружены в районе местным поисковым отрядом «Безымянный». При солдате были найдены две номерные медали «За Отвагу». По ним в центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации удалось установить имя погибшего. Им оказался Турдиназар (Турдыназар) Тагаев из Таджикской ССР. Он был гвардии старшим сержантом, командовал отделением 4-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 68-го гвардейского стрелкового полка 23-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й Ударной армии 2-го Прибалтийского фронта.

Турдиназар Тагаев погиб в бою 23 июня 1944 года в десяти километрах северо-западнее села Михайловское Пушкиногорского района. Посмертно он был награжден двумя медалями «За отвагу», орденом Славы 3-й степени и орденом Отечественной войны 2-й степени.

На братской могиле в Чертовой Горе погребены около 3,6 тыс. человек и захоронения продолжаются до сих пор. Памятник установлен в 1965 году.