15 псковских судебных приставов приняли присягу

17:24, 05 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 5 мая, в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, Управление ФССП по Псковской области провело торжественную церемонию принятия присяги судебными приставами на территории мемориального комплекса «Жидилов Бор». Присягу приняли 12 судебных приставов-исполнителей и 3 судебных пристава по ОУПДС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«Каждый пристав, принимая присягу, берёт на себя высокие обязательства. Молодое пополнение дало клятвенное обещание: «…соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие традиции Федеральной службы судебных приставов», - отметили в пресс-службе.

С приветственным словом к ним обратилась заместитель руководителя Управления ФССП России по Псковской области И. Пархоменко. Она поздравила всех с наступающим праздником, пожелала «честно и добросовестно трудиться на благо государства, стойко защищать правопорядок и законные права граждан».

Перед торжественной присягой была проведена совместная литургия с военнослужащими 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии, после которой к мемориальному комплексу возложили цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.