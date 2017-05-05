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Общество

15 псковских судебных приставов приняли присягу

Сегодня, 5 мая, в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, Управление ФССП по Псковской области провело торжественную церемонию принятия присяги судебными приставами на территории мемориального комплекса «Жидилов Бор». Присягу приняли 12 судебных приставов-исполнителей и 3 судебных пристава по ОУПДС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«Каждый пристав, принимая присягу, берёт на себя высокие обязательства. Молодое пополнение дало клятвенное обещание: «…соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие традиции Федеральной службы судебных приставов», - отметили в пресс-службе.

С приветственным словом к ним обратилась заместитель руководителя Управления ФССП России по Псковской области И. Пархоменко. Она поздравила всех с наступающим праздником, пожелала «честно и добросовестно трудиться на благо государства, стойко защищать правопорядок и законные права граждан».

Перед торжественной присягой была проведена совместная литургия с военнослужащими 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии, после которой к мемориальному комплексу возложили цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

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