0
21:18
Более 50 человек примут участие в Международных гонках внедорожников в Новоржевском районе
17:55
12-17 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 мая
17:11
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили фотосессию в купальниках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:22
Псковичей приглашают к участию в акции «Бессмертный полк» 9 мая
16:15
Великолукский свинокомплекс вошел в ТОП-20 крупнейших производителей комбикормов в России
16:08
Торжественно-траурные митинги прошли в Пскове накануне Дня Победы
15:08
#БегусПсковом
Еще новости
Общество

Память советских воинов-освободителей Риги от фашистов почтила псковская делегация во главе с губернатором

Делегация Псковской области под руководством губернатора Андрея Турчака возложила цветы и венки к подножию памятника освободителям Риги. Также псковичи почтили память павших минутой молчания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.  

Масштабный монумент расположен в Риге на левом берегу реки Даугавы в парке Победы. Мемориал был установлен в столице Латвии и первоначально назывался Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Над ним работала интернациональная группа художников и архитекторов.

Напомним, сегодня официальная делегация Псковской области во главе с губернатором региона Андреем Турчаком находится с визитом в Риге (Латвия). В составе делегации — заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников, начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян и глава города Пскова Иван Цецерский.

Рабочий визит делегации начался со встречи с послом России в Латвии Евгением Лукьяновым, по итогам которой на 2017 год продлен план совместных действий по развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах деятельности, и с председателем Рижской городской Думы Нилом Ушаковым.

Также делегаты возложили цветы к памятнику А. С. Пушкину и русским гренадерам Северной войны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 50 человек примут участие в Международных гонках внедорожников в Новоржевском районе
05 мая 2017
Более 50 человек примут участие в Международных гонках внедорожников в Новоржевском районе
12-17 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 мая
05 мая 2017
12-17 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 мая
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили фотосессию в купальниках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
05 мая 2017
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили фотосессию в купальниках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковичей приглашают к участию в акции «Бессмертный полк» 9 мая
05 мая 2017
Псковичей приглашают к участию в акции «Бессмертный полк» 9 мая
Великолукский свинокомплекс вошел в ТОП-20 крупнейших производителей комбикормов в России
05 мая 2017
Великолукский свинокомплекс вошел в ТОП-20 крупнейших производителей комбикормов в России
Торжественно-траурные митинги прошли в Пскове накануне Дня Победы
05 мая 2017
Торжественно-траурные митинги прошли в Пскове накануне Дня Победы
Более 70 тысяч сеянцев хвойных деревьев высадят в Псковской области в мае
05 мая 2017
Более 70 тысяч сеянцев хвойных деревьев высадят в Псковской области в мае
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках
05 мая 2017
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках

Идет загрузка...