Память советских воинов-освободителей Риги от фашистов почтила псковская делегация во главе с губернатором

16:30, 05 мая 2017, ПАИ

Делегация Псковской области под руководством губернатора Андрея Турчака возложила цветы и венки к подножию памятника освободителям Риги. Также псковичи почтили память павших минутой молчания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Масштабный монумент расположен в Риге на левом берегу реки Даугавы в парке Победы. Мемориал был установлен в столице Латвии и первоначально назывался Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Над ним работала интернациональная группа художников и архитекторов.

Напомним, сегодня официальная делегация Псковской области во главе с губернатором региона Андреем Турчаком находится с визитом в Риге (Латвия). В составе делегации — заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников, начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян и глава города Пскова Иван Цецерский.

Рабочий визит делегации начался со встречи с послом России в Латвии Евгением Лукьяновым, по итогам которой на 2017 год продлен план совместных действий по развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах деятельности, и с председателем Рижской городской Думы Нилом Ушаковым.

Также делегаты возложили цветы к памятнику А. С. Пушкину и русским гренадерам Северной войны.