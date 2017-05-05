Возбуждены два уголовных дела в отношении уроженца Ухты, устроившего стрельбу в псковском садоводческом товариществе

17:23, 05 мая 2017, ПАИ

По факту стрельбы в СНТ «Великорецкие сады-2» Псковского района возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 - части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый в совершении преступления - 36-летнего уроженца города Ухта – взят под арест, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.

Кроме того, по факту оказания сопротивления при задержании и причинении телесных повреждений сотрудники полиции в отношении указанного лица возбудили уголовное дело по части 1 стати 318 УК РФ.

Напомним, 2 мая около 13:00 в полицию Псковской области поступило сообщение о том, что в садоводческом товариществе в ходе конфликта 30-летний мужчина получил огнестрельное ранение плеча. Пострадавший был госпитализирован в областную больницу. Стражи порядка вскоре задержали стрелявшего.