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#БегусПсковом
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Общество

Возбуждены два уголовных дела в отношении уроженца Ухты, устроившего стрельбу в псковском садоводческом товариществе

По факту стрельбы в СНТ «Великорецкие сады-2» Псковского района  возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 - части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый в совершении преступления - 36-летнего уроженца города Ухта – взят под арест, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.

Кроме того, по факту оказания сопротивления при задержании и причинении телесных повреждений сотрудники полиции в отношении указанного лица возбудили уголовное дело по части 1 стати 318 УК РФ.

Напомним, 2 мая около 13:00 в полицию Псковской области поступило сообщение о том, что в садоводческом товариществе в ходе конфликта 30-летний мужчина получил огнестрельное ранение плеча. Пострадавший был госпитализирован в областную больницу. Стражи порядка вскоре задержали стрелявшего.

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