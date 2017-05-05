Андрей Турчак поздравил латвийских ветеранов с наступающим Днем Победы

17:28, 05 мая 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак и члены официальной делегации региона встретились с руководителями ветеранских организаций и ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в Латвии. Неформальное общение состоялось 5 мая в доме Москвы в Риге в рамках торжественного приема от имени послов Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и России в Латвии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Андрей Турчак поблагодарил фронтовиков за неоценимый вклад в победу над фашизмом, за их беспримерный подвиг, сохранение памяти и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Также он поздравил ветеранов с наступающей 72-й годовщиной Великой Победы и подарил каждому из них памятный подарок.

Напомним, делегация Псковской области во главе с Андреем Турчаком в канун Дня Победы находится в Латвии с традиционным официальным визитом и принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В составе делегации - заместитель губернатора Сергей Перников, начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян и глава города Пскова Иван Цецерский.