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В Псковской области прогнозируется пожарная угроза

На основании фактических данных гидрометеорологической обстановки и данных долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России, в мае 2017 года ожидается повышенная вероятность возникновения лесных пожаров на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Противопожарном лесном центре.

В период майских праздников с 5 по 8 мая на территории области прогнозируется теплая погода без осадков, с порывами ветра. В соответствии с чем Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды и Государственное автономное учреждение Псковской области «Противопожарный лесной центр» обращается к жителям и гостям области соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, а именно, - не поджигать сухую траву, не разводить в неустановленном месте костры и не бросать непотушенные окурки.

В случае обнаружения лесного пожара или природного пожара угрожающего лесам, просьба сообщить на прямую линию лесной охраны по телефону 88001001484, звонок бесплатный, режим работы – круглосуточно.

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