Расписание движения пригородных автобусов Пскова в майские праздники

19:29, 05 мая 2017, ПАИ

Движение пригородных маршрутов автобусов Пскова в праздничные дни будет изменено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Пригородные перевозки

С 6 по 8 мая движение автобусов на пригородных маршрутах организовано по расписаниям субботы (каникулярные дни), маршрут № 122 «Псков-Шахницы» без заездов в Тямшу. Также 6 по 9 мая автобусы будут двигаться по маршрутам № 101 «Псков-Крипецкое» и 108 «Псков-Красино» с заездами в сады.

7 и 8 мая закрыто движение автобусов по маршрутам: №№ 105 «Псков – Назимово», 123 «Палкино – Псков ч/з Локно», 145/145А «Палкино - Родовое – Качаново». 9 мая движение автобусов организовано по расписаниям воскресенья.

Садоводческие товарищества

С 6 по 8 мая движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по расписаниям субботы, а 9 мая - по расписаниям воскресенья. 7 мая движение автобусов на садоводческие товарищества закрыто.

Междугородные перевозки

6 мая автобусы будут ходить по расписаниям субботы. 7 и 8 мая движение автобусов по внутриобластным маршрутам организовано по расписаниям – четверга. 9 мая автобусы будут двигаться по расписанию воскресенья.