Руководство Великих Лук провело торжественный митинг на Ступинской высоте в преддверии Дня Победы

20:44, 05 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 5 мая, делегация ветеранов и руководителей города Великие Луки и Великолукского района по традиции посетила мемориал на Ступинской высоте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

На памятном месте состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие глава города Великие Луки Николай Козловский, глава администрации В. Каменский, глава Великолукского района С. Петров, депутаты великолукской городской думы, промышленники и предприниматели, представители общественных организаций и объединений.

«Семьдесят два года назад закончилась Великая Отечественная война. Это была самая кровопролитная, самая жестокая война в истории человечества, – такими словами открыл митинг Николай Козловский. – Миллионы наших соотечественников не вернулись с полей сражений, отдав самое дорогое, что у них было – свою собственную жизнь – за свободу и независимость нашей родины».

Он отметил, что сегодня все собрались здесь, чтобы почтить память воинов, погибших при защите и обороне Великих Лук в 1941 году, в Великолукской операции 1942-1943 годов, всех советских солдат и офицеров, погибших в Великую Отечественную войну.

«Помня ужасы войны, страдания людей, все жертвы, которые принесла наша страна на алтарь Победы, сегодня, на этапе современного развития России, мы продолжаем строительство современного и сильного государства, – сказал глава города Великие Луки. – И мы всегда должны помнить, что во все времена самым первым союзником нашего государства и народа были крепкая экономика, сильная армия, хорошо оснащенный военно-морской флот, обученные войска специального назначения. Именно сильная Россия сегодня способна обуздать, умерить пыл западных демагогов, которые бьются в истерике от того, что Россия поднялась с колен, что Россия едина, что она заявила о себе как о великой державе».

«Сегодня мы отдаем дань уважения нашим воинам-героям и победителям, всем тем, кто своим подвигом дал нам возможность жить и работать на родной земле, говорить на родном языке, сохранять добрые традиции, культуру, духовность нашего народа, – подчеркнул Николай Николаевич. – И мы должны быть достойны их великого подвига, должны бережно сохранять и преумножать их традиции, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и любви к Родине. Чтобы, вспоминая героев Великой Отечественной войны, нынешнее и будущее поколение могли твердо и уверенно сказать: «Никто не забыт и ничто не забыто». Вечная память павшим за Отечество, вечная слава героям-победителям!»

Глава администрации города В. Каменский в своем выступлении отметил, что именно здесь, на Ступинской высоте, в годы Великой Отечественной войны находился крупный опорный пункт немецких войск, прикрывавший железную и шоссейную дороги, идущие на Невель, Великие Луки и Велиж. «Взятие Ступинской высоты имело большое стратегическое значение для успешного проведения Великолукской наступательной операции. Высота была взята ценой жизни более двух тысяч советских воинов, – отметил он. – Мы свято чтим мужество и стойкость героического поколения, защитившего нашу Родину и город Великие Луки. Помним тех, кто разгромил нацизм, отстоял свободу и независимость родной земли, кто принес мир народам Европы. Этот подвиг советского народа будет жить в веках».

Глава Великолукского района С. Петров сообщил, что на территории района находятся 42 братских захоронения, в которых покоится прах пяти с половиной тысяч солдат. Уже более тридцати лет подряд здесь проходит всероссийский праздник фронтовой поэзии. «Наша великолукская земля всегда чтит память тех, кто принес мир, тех, кто одержал эту победу», – сказал он.

Председатель городского совета ветеранов войны и труда, Почетный гражданин города Великие Луки В. Афанасьев напомнил, что те, кому пришлось воевать за свободу своей страны и всей Европы от коричневой чумы, хотели жить. «Но они понимали, что перед ними сильный и коварный враг, и если мы его не разобьем, то не будет мира на земле», – сказал он.

Валентин Афанасьев отметил также великий трудовой подвиг, когда после войны в кратчайшие сроки было восстановлено народной хозяйство, и выразил уверенность, что молодое поколение великолучан будет настоящими патриотами, достойными жителями Города воинской славы и продолжателями славных трудовых традиций предков.

«Великая Отечественная войны еще раз подтвердила, что нет такой силы, которая могла бы одолеть наш народ, – отметил военный комиссар по городу Великие Луки, Великолукскому, Куньинскому и Новосокольническому районам Руслан Сукманов. – Мы, потомки поколения победителей, будем свято чтить и преумножать традиции ветеранов. Уважаемые ветераны, труженики тыла, ваш подвиг бессмертен. Низкий вам поклон!»