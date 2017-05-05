Псковские следователи приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы

21:03, 05 мая 2017, ПАИ

5 мая под Псковом, где расположена братская могила воинов Советской Армии, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, состоялся торжественный митинг, посвященный празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем традиционно приняли участие ветераны, труженики тыла, жители Псковского района, духовенство, представители силовых структур. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Псковской области.

Памятные мероприятия начались с заупокойной литии. С приветственным словом к присутствующим обратился глава поселения, представители районной администрации и собрания депутатов, приглашенные, которые выразили благодарность и признательность нашим предкам, давшим отпор врагу в годы Великой Отечественной войны.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Затем участники церемонии возложили к могиле воинов цветы и венки.

Накануне торжественных мероприятий силами сотрудников следственного управления, местных жителей и других неравнодушных граждан на воинском захоронении провели работы по благоустройству и уборке прилегающей территории.