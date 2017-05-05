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#БегусПсковом
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Общество

Ярмарка «Саженец-2017» открылась в Пскове

Сегодня, 5 мая, в Пскове на муниципальной площадке рынка, расположенного на улице Текстильной, состоялось открытие сезонной ярмарки «Саженец-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участие в мероприятии приняли 40 предпринимателей, крестьянских, фермерских хозяйств, садоводов-любителей из Пскова, Смоленска, Павловская, Псковского и Печорского района, а также из Республики Беларусь. Они представили покупателям сельскохозяйственную продукцию по ценам производителей: саженцы, рассаду, удобрения, пленку, продукты питания. Кроме того, в рамках мероприятия состоялась развлекательная программа с конкурсами и призами.

Ярмарку организует МКУ «Снежинка» для поддержки местных сельхозпроизводителей. Приобрести продукцию можно будет и завтра, 6 мая, а сами торговые ряды на улице Текстильной, дом 9 (проезд автобусом № 11 до остановки «ул. Текстильная») продолжат работу до конца октября.

 

 

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