Концертная программа ко Дню Победы с участием молодежи ждет псковичей 6 мая

20:01, 05 мая 2017, ПАИ

6 мая в 12:00 в Пскове в Детском парке состоится концертная программа посвященная Дню Победы с участием учащейся молодежи города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, в 12:00 в Библиотеке семейного чтения на улице Алехина, дом 20 пройдут уроки мужества и встречи поколений с участием ветеранов Великой Отечественной войны«Великого мужества вечный огонь».

В 15:00 у школы № 18 по улице 23 июля жителей города ждет Концертно-интерактивная программа. Также в 15:00 в Псковском госпитале Ветеранов войн (улица Лагерная, дом 3) пройдет концерт-подарок вокального ансамбля выпускников прошлых лет ДШИ «SHE-FON» «Я могу тебя долго ждать...», посвященный победе в ВОВ.

День завершит концертная программа военного оркестр 104 Гвардейского десантно-штурмового полка «Военного оркестра медь...», которая начнется в 17:00 в Сквере у Дома офицеров (ул. Комдива Кирсанова, дом 6).