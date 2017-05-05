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Общество

График приема клещей на исследование в майские праздники

Изменился график приема клещей в Псковской области в выходные и майские праздничные дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской  области.

6 мая в Великих Луках прием клещей будет проводится по адресу улица Тимирязева дом 9, с 9:00 до 12:00. Также 8 мая клещей смогут принять по адресу Санитарный переулок дом 4 с 9:00 до 12:00.    

6 мая в Пскове прием клещей будет осуществляться по адресу Улица Гоголя дом 21-а с 9:00 до 12:00. Звонить в дверь главного входа Управления Роспотребнадзора.

Результаты можно будет узнать 10 мая после 15:00.

Стоимость услуги:

Определение возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза – 1100 руб.

Определение возбудителя клещевого энцефалита – 500 руб. Клещ должен быть с сохраненной головой

 

Оплата производится через терминал.

Реквизиты для оплаты (исследование клеща)

 Получатель  (полное  наименование)

 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской  области»

 Юридический адрес

 180000, Псковская область, Псков г., Гоголя ул., д.21

 Фактический адрес

 180000, Псковская область, Псков г., Гоголя ул., д.21

 Почтовый адрес

 180000, Псковская область, Псков г., Гоголя ул., д.21

 ОГРН

 1056000330286  от 30.03.2005г.

 ИНН/КПП

 6027087930/602701001

 Банковские реквизиты

 Наименование: УФК по Псковской области (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области», л/с  20576U40130)

 Расчетный счет: 40501810358052000001

 Банк: Отделение Псков

 БИК: 045805001

 Главный врач

 Сергей Никифоров, действующий на основании устава №317 от 31.03.2011.

 Контакты

 Приемная (8112)662890;  Бухгалтерия (8112)664294

Напомним, что Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1 тыс. 59 рублей 60 копеек за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).

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