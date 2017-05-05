График приема клещей на исследование в майские праздники
Изменился график приема клещей в Псковской области в выходные и майские праздничные дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области.
6 мая в Великих Луках прием клещей будет проводится по адресу улица Тимирязева дом 9, с 9:00 до 12:00. Также 8 мая клещей смогут принять по адресу Санитарный переулок дом 4 с 9:00 до 12:00.
6 мая в Пскове прием клещей будет осуществляться по адресу Улица Гоголя дом 21-а с 9:00 до 12:00. Звонить в дверь главного входа Управления Роспотребнадзора.
Результаты можно будет узнать 10 мая после 15:00.
Стоимость услуги:
Определение возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза – 1100 руб.
Определение возбудителя клещевого энцефалита – 500 руб. Клещ должен быть с сохраненной головой
Оплата производится через терминал.
Реквизиты для оплаты (исследование клеща)
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Получатель (полное наименование)
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
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Юридический адрес
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180000, Псковская область, Псков г., Гоголя ул., д.21
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Фактический адрес
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180000, Псковская область, Псков г., Гоголя ул., д.21
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Почтовый адрес
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180000, Псковская область, Псков г., Гоголя ул., д.21
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ОГРН
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1056000330286 от 30.03.2005г.
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ИНН/КПП
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6027087930/602701001
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Банковские реквизиты
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Наименование: УФК по Псковской области (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области», л/с 20576U40130)
Расчетный счет: 40501810358052000001
Банк: Отделение Псков
БИК: 045805001
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Главный врач
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Сергей Никифоров, действующий на основании устава №317 от 31.03.2011.
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Контакты
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Приемная (8112)662890; Бухгалтерия (8112)664294
Напомним, что Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1 тыс. 59 рублей 60 копеек за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).