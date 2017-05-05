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#БегусПсковом
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Общество

Псковские курсанты привели в порядок памятные территории ко Дню Победы

В сосновом лесу Псковского района, в который в годы немецкой оккупации привозили на расстрел мирных граждан, курсанты Псковского филиала академии, накануне Дня Победы, навели порядок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Кроме того, ребята убрались на территории, прилегающую к памятным захоронениям расстрелянных в военное время мирных граждан.

Псковские курсанты также привели в порядок памятник маленьким героям Великой Отечественной войны – братьям Молотковым, который находится в этом же районе.

 

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