Псковские курсанты привели в порядок памятные территории ко Дню Победы

20:27, 05 мая 2017, ПАИ

В сосновом лесу Псковского района, в который в годы немецкой оккупации привозили на расстрел мирных граждан, курсанты Псковского филиала академии, накануне Дня Победы, навели порядок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Кроме того, ребята убрались на территории, прилегающую к памятным захоронениям расстрелянных в военное время мирных граждан.

Псковские курсанты также привели в порядок памятник маленьким героям Великой Отечественной войны – братьям Молотковым, который находится в этом же районе.