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Общество

Псковские дошкольники продемонстрировали свои знания о Великой Отечественной войне

Сегодня, 5 мая, в псковском детском саду «Ласточка» состоялся праздник «Фестиваль солдатской песни», посвященный празднованию 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие несколько ветеранов, родители, представители муниципалитета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Дошкольники под руководством воспитателей подготовили программу, в которой продемонстрировали свои знания о Великой Отечественной Войне и защитниках Отечества. Дети читали стихи, пели песни и показывали небольшие миниатюрные сценки военной тематики. «Малыши тепло поздравили ветеранов с наступающим праздником», - отметили в пресс-службе.

Слова приветствия прозвучали от депутата Псковской городской Думы Ильи Комиссарова: «Мы должны ценить, уважать и помнить наших дорогих ветеранов, дедов и прадедов, которые подарили нам мирную жизнь. Великая Отечественная война - это самое страшное зло, которое можно представить».

Кроме того,  дети после утренника вместе с ветеранами приняли участие в церемонии возложения цветов на Братской могиле 30 тысяч жертв немецко-фашистских захватчиков.

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