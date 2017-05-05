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Общество

Курсы «Искусство фотографии» завершились в Псковском колледже искусств

27 апреля в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова завершилось обучение слушателей по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Искусство фотографии». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Как рассказали в отделе непрерывного образования Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, реализация этого проекта началась 6 февраля.

Нормативный срок обучения составил 144 часа. Занятия проходили 3 раза в неделю. Пятеро слушателей, получивших сертификаты о прохождении курса, имели различный уровень знаний, возраст и профессиональную направленность.

По словам ведущего преподавателя курса, оператор, режиссер телевизионных постановок, фотограф Олег Михайлов, слушатели успешно освоили образовательную программу.  В ходе занятий, были рассмотрены темы: Устройство и технические возможности фотоаппарата (18 часов), Фотоискусство и его изобразительные средства (17 часов), Изображения на картинной плоскости (20 часов), Композиция кадра (22 часа), Свет как изобразительное средство фотографии (23 часа), Тональный рисунок изображения (17 часов), Работа в студии (24 часа).

Добавим, что реализация этого проекта будет продолжена. Набор следующей группы будет открыт в сентябре 2017 года.

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