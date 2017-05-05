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Общество

С правилами летнего трудоустройства ознакомились студенты псковского колледжа искусств

3 мая в Псковской областной библиотеке студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова побывали на мероприятии из цикла «Правовая культура молодежи» на тему «Летнее трудоустройство молодежи и несовершеннолетних».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе колледжа, инициатором встречи стала Заведующая Центром социальной, деловой и правовой информации Екатерина Петрова.

Перед студентами выступили председатель Совета молодых юристов Псковской области при Ассоциации юристов России, адвокат А. Разумовская и главный специалист отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по Пскову и Псковскому району А. Анкудинова.

Специалисты и студенты обсудили вопросы, касающиеся порядка заключения трудовых отношений, перечня документов при трудоустройстве, условий труда, особенностей трудовых правоотношений с несовершеннолетними.

Сотрудниками Центра занятости раздали брошюры с необходимой информацией по временному и постоянному трудоустройству, также слушателям рассказали о вакансиях и потенциальных работодателях Псковского региона.

Как отметила специалист по трудоустройству отделения культуры и искусств  колледжа  Снежана Власова, такие лекции очень важны  как для правового просвещения молодёжи, так и для дальнейшей социализации молодого поколения.

 

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