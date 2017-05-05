Более 50 человек примут участие в Международных гонках внедорожников в Новоржевском районе

21:18, 05 мая 2017, ПАИ

Более 50 гонщиков примут участие в Международных соревнованиях внедорожников «Кудяевские озера», посвященные Дню Победы, которые пройдут 6 мая в 11:00 в деревне Кудяево Новоржевского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Как рассказал один из организаторов гонок Николай Соколов, в этом году в мероприятии примут участие гонщики из Невеля, Себежа, Великого Новгорода, а также из Москвы.

Трасса соревнований разделена на 4 группы: «Стандарт», «Подготовленный класс», «Спорт» и «Экстрим». Она представляет собой кольцо протяженностью 3 километра. Участникам нужно будет преодолеть определённое количество кругов за установленное время. По словам Николая Соколова, в день гонок предвидится большое количество воды на трассе.

Зрители гонки смогут поиграть в настольный теннис, пострелять в тире, посоревноваться в гирьевом спорте, армреслинге.