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Политика

Путин отметил важность патриотических концертов в воспитании молодежи

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям общественно-патриотической акции-концерта «Спасибо за верность, потомки!», приуроченной ко Дню Победы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Этот традиционный форум проходит в преддверии Дня Великой Победы и является важной составляющей масштабной культурной программы, посвященной нашему главному празднику. Он объединяет представителей разных поколений - ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, военнослужащих российской армии, учащихся суворовских, кадетских училищ, волонтеров, добровольцев из многих регионов страны и активистов движения «Бессмертный полк», - говорится в приветствии.

Путин выразил уверенность, что проведение столь значимых мероприятий имеет огромное значение для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности, уважения к ратным страницам отечественной истории. Особые слова признательности глава государства направил народному артисту СССР Василию Лановому, внесшему, по словам президента, большой личный вклад в реализацию этого проекта.

III гала-концерт общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!», приуроченной к Дню Победы, проходит в Государственном Кремлевском дворце. В мероприятии участвуют Василий Лановой, Иосиф Кобзон, Юрий Соломин, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Юрий Антонов, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Елена Ваенга, Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Центральный оркестр Министерства обороны, ансамбль «Моральный кодекс», «Хор Турецкого» и других.

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