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#БегусПсковом
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Общество

Выпускников российских журфаков обяжут соблюдать дедлайны

Министерство образования и науки Российской Федерации подготовило проекты федеральных стандартов для обучения журналистов. Документы опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

В них сказано, что выпускники журфаков смогут работать в сфере СМИ (бакалавры), а также преподавать и заниматься научными исследованиями (магистры). В то же время они должны будут уметь «управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни», а в случае с магистрами также «поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности».

Кроме того, от журналистов будут требовать умения критически мыслить и «воспринимать межкультурное разнообразие общества».

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