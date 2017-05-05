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Общество

Стивен Хокинг посоветовал землянам колонизировать другую планету в течение 100 лет

Британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг заявил, что в течение 100 лет людям необходимо колонизировать другую планету, иначе жителям Земли грозит вымирание. Об этом ученый рассказал в документальном фильме «Экспедиция «Новая Земля» («Stephen Hawking: Expedition New Earth»), который будет показан летом в эфире телеканала Би-би-си, сообщает CNBC.

По словам Хокинга, если земляне не будут предпринимать попыток по колонизации другой планеты, их будет ждать вымирание из-за изменения климата, столкновения планеты с астероидом или перенаселения.

«Хотя вероятность катастрофы на планете Земля в нынешнем году может быть достаточно низкой, она складывается в течение долгого времени и становится почти стопроцентной в ближайшие 1000 или 10 000 лет. К этому времени мы должны переселиться к другим звездам, поэтому катастрофа на Земле не будет означать конец человеческой расы», — считает ученый.

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