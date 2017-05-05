Изобретатель из Уфы придумал способ зарядки гаджетов от костра

22:53, 05 мая 2017, ПАИ

Уфимский изобретатель Айдар Хайруллин придумал способ зарядки смартфонов и прочих гаджетов от костра. Для этого он собрал специальную печь-зарядку, которой не требуется электроэнергия. Сюжет о необычной разработке появился в эфире ГТРК «Башкортостан».

В комплект к печке идет небольшая коробочка — генератор — с USB-разъемом, которая культивирует из тепла электроэнергию без движущих элементов. По словам разработчика, времени на зарядку от печки требуется столько же, сколько и от сети.

Свое изобретение Хайруллин создавал в течение двух лет. Он уже собрал 100 печей-зарядок и поставил их первым заказчикам, среди которых туристы из США и Великобритании. В ближайшее время в его планах создание бесконтактного выключателя.