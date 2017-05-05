1
21:18
Более 50 человек примут участие в Международных гонках внедорожников в Новоржевском районе
17:55
12-17 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 мая
17:11
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили фотосессию в купальниках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:22
Псковичей приглашают к участию в акции «Бессмертный полк» 9 мая
16:15
Великолукский свинокомплекс вошел в ТОП-20 крупнейших производителей комбикормов в России
16:08
Торжественно-траурные митинги прошли в Пскове накануне Дня Победы
15:08
#БегусПсковом
Еще новости
Общество

Россия оказалась в первой тройке стран с самыми высокими ценами на айфоны в мире

Россия заняла третье место в мире по стоимости последних моделей айфонов, следует из исследования, проведенного Deutsche Bank.

Так, средняя цена iPhone 7 на 128 Гб в России составляет 1086 долларов, что на треть дороже, чем в США. Самые дорогие «семерки» продаются в Турции (1200 долларов) и в Бразилии (1115 долларов). Выгоднее всего покупать iPhone 7 в Соединенных Штатах и Японии — там стоимость смартфона равняется 815 долларам.

Примерно та же закономерность прослеживается и с ценами на iPhone 6S. Самые дорогие модели продаются в Бразилии (1080 долларов), Турции (1032 доллара) и России (943 доллара). В США и Японии стоимость смартфона значительно ниже (707 и 708 долларов соответственно).

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Более 50 человек примут участие в Международных гонках внедорожников в Новоржевском районе
05 мая 2017
Более 50 человек примут участие в Международных гонках внедорожников в Новоржевском районе
12-17 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 мая
05 мая 2017
12-17 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 мая
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили фотосессию в купальниках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
05 мая 2017
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили фотосессию в купальниках (ФОТОРЕПОРТАЖ) 3
Псковичей приглашают к участию в акции «Бессмертный полк» 9 мая
05 мая 2017
Псковичей приглашают к участию в акции «Бессмертный полк» 9 мая
Великолукский свинокомплекс вошел в ТОП-20 крупнейших производителей комбикормов в России
05 мая 2017
Великолукский свинокомплекс вошел в ТОП-20 крупнейших производителей комбикормов в России
Торжественно-траурные митинги прошли в Пскове накануне Дня Победы
05 мая 2017
Торжественно-траурные митинги прошли в Пскове накануне Дня Победы
Более 70 тысяч сеянцев хвойных деревьев высадят в Псковской области в мае
05 мая 2017
Более 70 тысяч сеянцев хвойных деревьев высадят в Псковской области в мае
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках
05 мая 2017
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках

Идет загрузка...