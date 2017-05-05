Россия оказалась в первой тройке стран с самыми высокими ценами на айфоны в мире

23:04, 05 мая 2017, ПАИ

Россия заняла третье место в мире по стоимости последних моделей айфонов, следует из исследования, проведенного Deutsche Bank.

Так, средняя цена iPhone 7 на 128 Гб в России составляет 1086 долларов, что на треть дороже, чем в США. Самые дорогие «семерки» продаются в Турции (1200 долларов) и в Бразилии (1115 долларов). Выгоднее всего покупать iPhone 7 в Соединенных Штатах и Японии — там стоимость смартфона равняется 815 долларам.

Примерно та же закономерность прослеживается и с ценами на iPhone 6S. Самые дорогие модели продаются в Бразилии (1080 долларов), Турции (1032 доллара) и России (943 доллара). В США и Японии стоимость смартфона значительно ниже (707 и 708 долларов соответственно).