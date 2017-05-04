Google представила конструктор «искусственный интеллект своими руками»

22:55, 05 мая 2017, ПАИ

Компания Google представила линейку продуктов с открытом кодом AIY. С помощью такого набора любой желающий сможет в домашних условиях собрать DIY-аналог домашнего ассистента Google Home.

Данный набор получил название Voice Kit. Он состоит из платы с микрофоном и динамиком, необходимых проводов и картонного корпуса. Оживить его предлагается с помощью одноплатного компьютера Raspberry Pi 3, который не входит в комплект, и бесплатного софта для распознавания голоса пользователя Google Assistant SDK.

По словам разработчиков, помимо основной функции набор также можно использовать для перевода бытовых приборов на голосовое управление.