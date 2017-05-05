Российские студенты разработали биопротез руки, работающий с помощью силы мысли

22:51, 05 мая 2017, ПАИ

Студенты Дальневосточного федерального университета придумали биопротез, которым можно будет управлять силой мысли. Руководит проектом студент первого курса направления «прикладная механика» Инженерной школы Данил Фонов. Об этом сообщает Naked Science.

В настоящее время существует прототип будущего протеза. Студенты работают над системой управления бионической рукой на основе мозговых импульсов. Аналоги используют систему считывания биопотенциала через напряжение мышц, а в предложенном студентами протезе будут использоваться непосредственно импульсы мозга. По задумке, датчики будут располагаться на внешних устройствах, поэтому никаких операций использование устройства не предполагает.

«Мы предлагаем сделать поверхностный датчик, чтобы человек просто надевал некий головной убор — например, диадему, заколку, — который будет считывать информацию. Мы отойдем от микроэлектрических датчиков и предложим свою концепцию снятия показаний о том, что хочет сделать человек, — посредством энцефалографа напрямую с мозга», — рассказал Фонов.