В Палкинском районе произошло 2 пожара

09:25, 06 мая 2017, ПАИ

Вечером в пятницу, 5 мая, в Палкинском районе произошло 2 пожара.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области, примерно в 17:14 загорелся деревянный дачный дом размером 7х8 метров в деревне Федорика Черской волости. Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Затем около 23:28 загорелась баня размером 5х3 метра в деревне Дулово Палкинской волости, которая принадлежала пенсионеру 1950 года рождения. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Прибывшим пожарным удалось спасти от огня жилой дом и 2 надворные постройки.