Власти Венеции ввели ограничения на продажу шавермы ради сохранения культурного наследия
Власти Венеции ввели запрет на открытие новых уличных точек продажи шавермы (шаурмы), а также законодательно ограничили количество точек, где можно купить кусковую пиццу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на The Guardian.
Глава городского департамента туризма Паола Мар по этому поводу заявила: «Мы намерены ограничить виды деятельности, которые несовместимы с сохранением культурного наследия Венеции».
Издание напоминает, что ранее подобные меры по ограничению распространения фаст-фуда были введены в Вероне и Флоренции.