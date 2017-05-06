Власти Венеции ввели ограничения на продажу шавермы ради сохранения культурного наследия

09:29, 06 мая 2017, ПАИ

Власти Венеции ввели запрет на открытие новых уличных точек продажи шавермы (шаурмы), а также законодательно ограничили количество точек, где можно купить кусковую пиццу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на The Guardian.

Глава городского департамента туризма Паола Мар по этому поводу заявила: «Мы намерены ограничить виды деятельности, которые несовместимы с сохранением культурного наследия Венеции».

Издание напоминает, что ранее подобные меры по ограничению распространения фаст-фуда были введены в Вероне и Флоренции.