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Культура

Власти Венеции ввели ограничения на продажу шавермы ради сохранения культурного наследия

Власти Венеции ввели запрет на открытие новых уличных точек продажи шавермы (шаурмы), а также законодательно ограничили количество точек, где можно купить кусковую пиццу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на The Guardian.

Глава городского департамента туризма Паола Мар по этому поводу заявила: «Мы намерены ограничить виды деятельности, которые несовместимы с сохранением культурного наследия Венеции».

Издание напоминает, что ранее подобные меры по ограничению распространения фаст-фуда были введены в Вероне и Флоренции.

 

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